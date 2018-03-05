واشنطن: روسيا متورطة فيما يحصل بالغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

وجهت الولايات المتحدة أقوى اتهاماتها لموسكو حتى الآن بتورطها في قتل مدنيين بمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا، قائلة إن طائرات الجيش الروسي نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية في

الفترةبين 24 و28 فبراير شباط.وقال البيت الأبيض في بيان "واصلت روسيا تجاهل شروط (وقف لإطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة) وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن الطائرات الروسية أقلعت من

قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريامن جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 34 مدنيا الأحد في قصف للقوات الحكومية السورية على الغوطة وذلك بالتزامن مع تقدم لقوات النظام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "بين القتلى 26 مدنياً، ضمنهم 11 طفلاً، قتلوا في قصف صاروخي وجوي على مدينة دوما وضواحيها الشرقية"، والتي باتت القوات الحكومية على بعد ثلاثة كيلومترات

منها.

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