مظاهرات شعبية في إدلب تطالب بطرد النصرة من المدينة

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (وكالات)

تستمر المظاهرات المناهضة لوجود هيئة تحرير الشام في إدلب، حيث خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة سراقب تطالب بطرد الهيئة من المدينة، وتندد بانتهاكاتها بحقِ المدنيين، كما طالبوا الهيئة بتسليم الحواجز والمؤسسات العامة لتديرها المجالس المحلية المدنية.

وفي وقت سابق، أطلق عناصر هيئة تحرير الشام الرصاص لتفريق مظاهرة خرج بها أهالي بلدة المسطومة في محافظة إدلب مطالبين الهيئة بالانسحاب من معسكر المسطومة.

وهتف المتظاهرون "سراقب حرة حرة .. الهيئة تطلع برا" رافعين أعلام الثورة السورية.

وكانت (هيئة تحرير الشام) أعادت اعتقال (أبو عزام سراقب) القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية مساء الإثنين، بعد أن كان رهن الإقامة الجبرية.

وقالت مصادر محلية “لحرية برس” أن القيادي كان قد خرج من السجن وتم وضعه قيد المراقبة إلى حين نفيه إلى تركيا، لكن الهيئة أعادته إلى السجن بعد احتدام المواجهات بينها وبين حركة أحرار الشام.

وفي مدينة إدلب خرج متظاهرون مطالبين الهيئة بالخروج من المدينة.

وفي بلدة الدانا شمالي إدلب، استشهد مدني برصاص الاشتباكات بين (هيئة تحرير الشام) و(جبهة تحرير سوريا).

وبدأت (جبهة تحرير سوريا) صباح اليوم الثلاثاء هجوماً بهدف طرد الهيئة من بلدة الدانا القريبة من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

في حين أفادت مصادر “لحرية برس” بأن الهيئة تتحضر للانسحاب من بلدة سرمدا شمالي المحافظة والمحاذية لباب الهوى حيث بدأت بإخلاء مقراتها وسط أنباء بإفراجها عن معتقلين لديها في (دار القضاء).

ونجحت (جبهة تحرير سوريا) بالسيطرة الثلاثاء على معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا، واستعادة السيطرة على حرش كفرومة بعد اشتباكات مع الهيئة.

كذلك خسرت الهيئة سيطرتها على مطار تفتناز العسكري وعدة نقاط أخرى لصالح فصيل (جيش الأحرار).

وكانت الجبهة أحكمت سيطرتها أمس على الفوج 46 وبلدات خان العسل وكفركرمين وأورم الكبرى وأورم الصغرى وريف المهندسين غربي حلب، لتحكم بذلك سيطرتها على كامل الريف الغربي المحرر في محافظة حلب.

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