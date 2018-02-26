النصرة تقصف مواقع بريف ادلب وتقطع الانترنت عن المحافظة

أخبار الآن | ادلب - سوريا - (سمارت)

قامت "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقا بفرض حصار على بلدة حزانو بريف إدلب شمالي سوريا، وسط قصف مدفعي عليها ما تسبب بقتل ستة مدنيين.

ونقلت وكالة سمارت السورية عن ناشطين قولهم ان هيئة تحرير الشام تواصل عملياتها العسكرية ضد جبهة تحرير سوريا في مناطق متفرقة من ادلب وقامت مؤخرا بقطع الانترنت عن كامل المحافظة بعد خروج مظاهرات مناهضة لها وخاصة في كفرنبل التي طرد الأهالي افراد التظيم المتطرف من الحادز الذي كانوا يتمركزون به

ولفت الناشطون أن الإنترنت لم يقطع سوى عن البلدات التي تستمد الخدمة من الأبراج الموجودة في قرية رأس الحصن التابعة لناحية قورقينا في منطقة حارم (34 كم شمال مدينة إدلب)، بحسب معلومات حصلوا عليها من أصحاب أبراج في القرية.



وأشار الناشطون أن مدينة إدلب وكفرتخاريم وبنش وسلقين طعوم وتفتناز لا يوجد فيها خدمة بينما من يستمد الإنترنت من أبراج بالبلدات الخارجة عن سيطرة "تحرير الشام" لم يتأثر.

وتظاهر مئات المدنيين بمدن وبلدات في محافظة إدلب ، ليل الأحد – الاثنين، ضد "هيئة تحرير الشام" وللمطالبة بوقف حصارها وقصفها لبلدة حزانو بالريف الشمالي، فيما أطلقت الأخيرة رصاص حي بالهواء لتفريق بعضها..



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