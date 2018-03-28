لماذا اختار زعيم كوريا الشمالية السفر الى بكين بالقطار؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ما كان تكهنات بالأمس اكدته الصين ،فبعد يومين من التكهنات أعلنت الصين أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون كان في بكين سرا في زيارة غير رسمية من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء ، تعهد خلالها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال اجتماع تاريخي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وعد بأن تُعزز بلاده صداقتها مع جارتها المعزولة.

وفيما لم تعد المحادثات سرا الا ان الذي لا يزال غريبا و ملفتا في هذه الزيارة هو وسيلة النقل التي على ما يبدو اقلت الزعيم الكوري الشمالي .



فالقطار الذي شوهد محاطا باجراءات امنية مكثفة بدا مماثلا للقطار الذي استقله والد كيم خلال زيارته الصين في العام 2011 قبيل وفاته.

تساؤلات عديدة حول الاسباب التي دفعت بكيم لإختيار وسيلة النقل تلك :

هل عمد الى ذلك خوفا على حياته؟ هل لديه شكوك امنية و بالتالي ليس لديه ثقة بالمقربين منه على الصعيد الأمني ؟ ام انه يسعى للقيام بما قام به

والده حين حاول الخروج من البلاد عبر جوازات مزورة ؟ و هل اقفلت بوجهه الخيارات وبالتالي تكون الصين ملاذه الوحيد في ظل العزلة التي يعيشها؟

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عبر الاقمار الصناعية د.ايمن سلامه أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

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