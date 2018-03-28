زعيم كوريا الشمالية يتعهد للصين بنزع السلاح النووي

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

قالت الصين إنها حصلت على تعهد من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وعد في المقابل بأن تعزز بلاده صداقتها مع جارتها المعزولة.

وبعد يومين من التكهنات، أعلنت الصين أن كيم جونغ اون زار بكين والتقى الرئيس الصيني خلال ما وصفتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأنها زيارة غير رسمية من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية مستعدة لمحادثات مع الولايات المتحدة ولعقد قمة بين البلدين.

والزيارة هي أول رحلة خارجية له منذ أن تولى السلطة في 2011 ويعتقد محللون أنها للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبكين أوثق حلفاء الدولة المعزولة، لكن علاقتهما توترت جراء سعي كوريا الشمالية لحيازة أسلحة نووية ومساندة الصين لعقوبات دولية صارمة ردًا على ذلك.

ونقلت الوكالة الصينية عن كيم قوله للرئيس الصيني إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية بدأ يتحسن لأن كوريا الشمالية أخذت بزمام المبادرة لتخفيف التوتر وطرحت مقترحات من أجل محادثات سلام.

وذكرت شينخوا أن كيم جونج أون قال “موقفنا الثابت هو الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي، انسجامًا مع وصايا الرئيس الراحل كيم إيل سونج والأمين العام الراحل كيم جونج إيل”.

وقال كيم “قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يمكن تسويتها، إذا استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمساعينا بنسة حسنة، ووفرتا الأجواء المناسبة للسلام والاستقرار مع اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام”.

وأبلغ شي الزعيم الكوري الشمالي من جانبه أن الصداقة التقليدية بين البلدين ينبغي أن تمضي قدما وتتطور للأحسن.

وقال شي “هذا خيار استراتيجي وهو الخيار الصحيح الذي اتخذه البلدان استنادًا إلى التاريخ والواقع… والوضع العام للعلاقات الصينية-الكورية الشمالية. ينبغي ألا يتغير هذا، ولن يتغير بسبب حادث منفرد في وقت معين”.

ونشرت شينخوا صورة للزعيم الكوري الشمالي والرئيس الصيني شي جين بينغ وهما يتصافحان أمام أعلام البلدين.

وانتشرت التكهنات حول زيارة كيم لبكين في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما شوهد قطار يشبه القطار الذي كان يستخدمه والده في العاصمة الصينية وسط وجود أمني كثيف.

وذكرت شينخوا أن كيم زار الصين برفقة زوجته ري سول جو.

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