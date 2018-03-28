ترامب يعطي إشارة إيجابية للمحادثات مع زعيم كوريا الشمالية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

قال الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب إن زعيمَ كوريا الشمالية كيم جونج أون يتطلعُ للقائه، مما يشيرُ إلى أن المحادثاتِ التاريخية المزمع عقدها بين الزعيمين ستمضي قدما.

وغردَ ترامب على تويتر قائلا إنهُ تلقى رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأنِ اجتماعهِ بكيم جونغ اون، وانهُ مضى بشكلٍ جيد، مضيفا أن الزعيم الكوري الشمالي يتطلعُ للقائه.

وتابعَ ترامب قائلا إن هناكَ فرصة جيدة بأن يقوم كيم جونج أون بما هو صوابٌ لشعبهِ وللإنسانية بنزعِ سلاحهِ النووي .

وغرد ترامب قائلا أيضا ”أتطلع قدما إلى اجتماعنا!“.

وبعد تكهنات استمرت يومين، أعلنت الصين يوم الأربعاء أن كيم زار بكين واجتمع مع شي، الذي حصل على تعهد من كيم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

والزيارة هي أول رحلة خارجية معروفة له منذ توليه السلطة عام 2011، ويعتقد محللون أنها إعداد لاجتماعات قادمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الصين أطلعت ترامب على الاجتماعات وإن التعهد بنزع السلاح النووي ”دليل جديد على أن حملتنا بممارسة أشد الضغوط تهيئ الأجواء المناسبة للحوار مع كوريا الشمالية“.

وكتب ترامب على تويتر يوم الأربعاء ”على مدار سنوات وعبر العديد من الإدارات، قال الجميع إن السلام ونزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية لم يكن حتى احتمالا صغيرا. الآن هناك فرصة جيدة بأن يقوم كيم جونج أون بما هو صواب لشعبه وللإنسانية“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فاجأ ترامب العالم بالموافقة على الاجتماع مع كيم في مكان وموعد سيجرى تحديدهما. وقال رئيس مكتب الأمن الوطني في كوريا الجنوبية إن أول اجتماع على الإطلاق بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي سيعقد في مايو آيار لكن تفاصيل المحادثات المحتملة لم تعلن، وقال البيت الأبيض إن هذا سيحدث إذا أوفت كوريا الشمالية ”بعدة وعود“.

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