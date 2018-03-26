ثقة الأمريكيين في فيسبوك أقل من شركات أخرى في حماية الخصوصية

اخبار الآن | سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية - (رويترز)

أظهر استطلاعٌ جديد أن أقل من نصفِ الأمريكيين يثقون في أن فيسبوك سيلتزمُ بقوانين الخصوصية الأمريكية، في حين يَظهر التحدي الذي تواجِههُ شبكة ُ التواصل الاجتماعي بعد فضيحة تتعلقُ بتعاملها مع المعلومات الشخصية.

ويظهر الاستطلاع أن عدد الأمريكيين الذين يثقون في فيسبوك أقل ممن يثقون في شركات التكنولوجيا الأخرى التي تجمع بيانات المستخدمين مثل غوغل وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت وياهو.

وقال 41 بالمئة فقط من المشاركين إنهم يثقون في التزام فيسبوك بقوانين حماية المعلومات الشخصية مقابل 66 بالمئة قالوا إنهم يثقون في أمازون و62 بالمئة قالوا إنهم يثقون في جوجل و60 بالمئة قالوا إنهم يثقون في مايكروسوفت و47 بالمئة قالوا إنهم يثقون في ياهو.



وأجري الاستطلاع على الإنترنت باللغة الإنجليزية في مختلف أرجاء الولايات المتحدة. وجمع ردودا من 2237 شخصا وبلغ هامش الدقة فيه نقطتان مئويتان.

وقدم فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، اعتذارا في إطار محاولته تحسين سمعته بين المستخدمين والمعلنين والمشرعين والمستثمرين بعد أخطاء أدت إلى وصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى شركة كمبردج اناليتيكا للاستشارات السياسية.

وهبط سهم فيسبوك بنسبة 14 بالمئة الأسبوع الماضي في حين انتشر وسم (#احذف فيسبوك) على الإنترنت ويواجه مؤسسه مارك زوكربرج مطالبات بمثوله أمام المشرعين الأمريكيين للإدلاء بشهادته.

اقرأ أيضا:

أمريكا و14 دولة أوروبية تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس