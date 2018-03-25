مؤسس فيسبوك يعتذر للبريطانيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعتذر مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، للبريطانيين اليوم الأحد عن خيانة الأمانة بنشره إعلانات على صفحة كاملة في الصحف البريطانية بعد أن حصلت شركة استشارات سياسية على بيانات عن 50 مليون مستخدم.

وظهر الإعلان الذي حمل شعاراً صغيراً لفيسبوك في أعداد يوم الأحد ومنها الأوبزرفر، وهي واحدة من الصحف التي أدت تغطيتها للقضية إلى دفع سهم فيسبوك للهبوط بشدة.

وجاء في الإعلان الموقع باسم زوكربيرغ "علينا مسؤولية حماية معلوماتنا. وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا نستحقها".

ويواجه فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، تدقيقاً متزايداً من الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد مزاعم عن أن شركة الاستشارات السياسية كمبردج أناليتيكا حصلت بشكل غير مشروع على معلومات عن المستخدمين لإعداد تحليلات عن الناخبين الأميركيين استخدمت فيما بعد للمساعدة في انتخاب الرئيس دونالد ترمب في عام 2016.

وظهر الإعلان الذي حمل شعاراً صغيراً لفيسبوك في أعداد يوم الأحد ومنها الأوبزرفر، وهي واحدة من الصحف التي أدت تغطيتها للقضية إلى دفع سهم فيسبوك للهبوط بشدة.

وقال زوكربيرغ إن تطبيقاً أعده باحث جامعي "سرب بيانات ملايين المستخدمين في عام 2014".

وأضاف "هذه خيانة أمانة، وأنا أعتذر عن أننا لم نبذل مزيداً من الجهد في ذلك الوقت"، مكرراً اعتذاراً قدمه الأسبوع الماضي في أحاديث تلفزيونية أميركية.

وتقول "كمبردج أناليتيكا" إنها كانت في بادئ الأمر تعتقد أن البيانات وصلتها بما يتفق مع قوانين حماية البيانات وحذفتها فيما بعد بناء على طلب من فيسبوك. وأضافت أنها لم تستخدم البيانات في عملها الخاص بانتخابات #الرئاسة_الأميركية عام 2016.

ويوم الجمعة، فتش محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في #بريطانيا مقر الشركة في لندن لعدة ساعات.

وقال زوكربيرغ الذي خسرت شركته أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تواتر المزاعم، إن فيسبوك سيعطي المستخدمين مزيداً من المعلومات والقدرة على التحكم في مَن يحق له الاطلاع على بياناتهم.

اقرأ أيضا:

زوكربرغ: فيسبوك ارتكبت أخطاء ببيانات المستخدمين وسنفرض قيودا