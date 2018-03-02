35% من نساء العالم تعرضن للعنف الجنسي

أخبار الآن | جنيف - سويسرا - (وكالات)

أرقام صادمة تؤكد أن حوالي 35% من النساء على الصعيد العالمي قد تعرضن لعنف جسدي أو جنسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

*أما في الولايات المتحدة فإن 83% من الفتيات اللاتي تراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا شهدن نوعًا من التحرش الجنسي في المدارس العامة،

*ويفيد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 55% من النساء الأوروبيات تعرضن إلى شكل من أشكال التحرش الجنسي،

*في حين تعرضت واحدة من كل 20 أمرأة للاغتصاب.

أما أكثر 10 دول تعاني حوادث الاغتصاب:

فتتقدمها جنوب أفريقيا:

*إذ تُقدر حالات الاغتصاب سنويًا في جنوب أفريقيا بحوالي نصف مليون حالة،

*وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من النساء في جنوب أفريقيا تعرضن للاغتصاب خلال حياتهن.

تليها السويد التي تشهد أعلى معدلات الاغتصاب في أوروبا

*إذ أن واحدة من كل 4 نساء سويديات من المرجح أن تكون قد تعرضت للاغتصاب،

*حيث أبلغت الشرطة عن 63 حالة اغتصاب لكل 100 ألف من السكان.

*أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن واحدة من كل 6 نساء أمريكيات كانت ضحية لمحاولة اغتصاب في حياتها ..

*وفي كل 98 ثانية يتعرض شخص ما في الولايات المتحدة لاعتداء جنسي ..

* الهند أيضا سجلت أعلى معدلات اغتصاب إذ في كل 20 دقيقة تتعرض امرأة للاغتصاب،

*وحوالى 93 أمرأة يوميًا

* فيما أشارت الدراسة إلى أن حوالي 47% من النساء في فنلندا تعرضن للإيذاء البدني أو الجنسي،

*و52% من النساء في الدانمارك عانين الاعتداء البدني أو الجنسي

*وفي زيمبابوي .. تغتصب امرأة واحدة على الأقل كل 90 دقيقة، وتتعرض 500 امرأة للإيذاء الجنسي شهريًا، و16 امرأة للاغتصاب يوميًا.

* وفي أستراليا .. واحدة من كل 6 نساء واجهن الاغتصاب ..

*أما في كندا .. فتشير الاحصائيات إلى وجود أكثر من 460 ألف بلاغ اعتداء جنسي سنويًا.

ومعنا عبر الهاتف من القاهرة د. هدى بدران رئيسة الاتحاد النسائي العربي العام

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