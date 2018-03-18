فلاديمير بوتين على أبواب ولاية رئاسية رابعة

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

أظهرت استطلاعات أجراها معهد "فيتيسيوم" عن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأحد، بولاية رئاسية رابعة، بـ 73.9 في المائة من الأصوات، بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع.

وحل مرشح الحزب الشيوعي بافيل غرودينين ثانيا بحصوله على 11,2 في المائة من الأصوات، متقدما على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6,7 في المائة) والصحفية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 في المائة).

وبذلك، سيبقى بوتن رئيسا لروسيا حتى عام 2024، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت المفوضية المركزية للانتخابات في روسيا إن نسبة الإقبال في الانتخابات تخطت 50 في المائة.

وأوضحت أن 51.9 في المائة ممن يحق لهم التصويت في روسيا، البالغ عددهم 111 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم حتى الخامسة مساء بتوقيت موسكو (1400 ت. غ).

وقال مسؤولو الانتخابات إن جهود تشجيع زيادة نسبة الإقبال تتماشى مع القانون، فيما أفاد بعض الروس بأنهم تعرضوا لضغوط للتصويت، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

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