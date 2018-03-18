نسبة الإقبال في الانتخابات الروسية تجاوزت 50%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

قال المنسق الاتحادي لجمعية المراقبة العامة الوطنية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تجاوزت 50٪ بحلول الساعة الخامسة مساءا لتوقيت موسكو.

هذا وفتحت مكاتب الاقتراع في روسيا الاتحادية أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، لاستقبال الناخبين حتى الـ8 مساء بالتوقيت المحلي لكل جمهورية وإقليم روسي حسب توقيته الخاص

لا يشك الكثيرون في فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بفترة رئاسية رابعة وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بوتين يحظى بتأييد 70 بالمئة من الناخبين.

وبدأ الناخبون في العاصمة الروسية موسكو الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة لولاية رابعة مدتها 6 سنوات.

ولا يزال بوتين في السلطة منذ عام 1999 سواء في منصب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء.

وبدأ التصويت في أقصى شرق روسيا مساء السبت، وبعد 9 ساعات فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في موسكو نظرا لفارق التوقيت بين مناطق روسيا.

ويتنافس بوتين مع 7 مرشحين آخرين، من بينهم المليونير بافل غرودينين، ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير جيرينوفسكي.

بينما يغيب المعارض الرئيسي لبوتين اليكسي نافالني عن سباق الانتخابات بعد إدانته بتهمة الاختلاس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها "ملفقة".

وتتوقع السلطات الروسية أن تتراوح نسبة إقبال الناخبين ما بين 63 و67 في المئة.

ويحق لنحو 110 ملايين روسي التصويت في الانتخابات.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس بوتين سيفوز بنحو 70 في المئة من أصوات الناخبين.

و مع بدا الاقتراع أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، إحباط هجمات إلكترونية على الانتخابات قادمة من 15 دولة، فى وقت تتهم فيه العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، موسكو باستهدافها بهجمات مماثلة.

وأوضحت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية ايلا بامفيلوفا، اليوم الأحد، أن محاولة الهجوم الإلكترونى على لجنة الانتخابات قد تم إحباطها.

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