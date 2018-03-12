سقوط طائرة من بنغلاديش اثناء هبوطها في مطار بنيبال

أخبار الآن |كاتمندو - نيبال - (وكالات)



سقطت طائرة ركاب، قادمة من من بنغلادش اليوم أثناء هبوطها في مطار كاتمندو بنيبال.وقال مسؤول بالمطار انه تم انقاذ 17 شخصا من بين 67 راكبا كانوا على متن الطائرة

فيما قال المتحدث باسم المطار بيريندا براساد شيريستا "نحاول إخماد الحريق وننتظر التفاصيل".

بدورها، نقلت صحيفة "كاتماندو بوست"، عن مصدر في المطار، قوله إن طائرة تابعة لشركة الطيران البنغالية الخاصة "يو إس — بانغلا" قد تحطت قرب المطار الدولي بالعاصمة النيبالية كاتماندو، مؤكدة أن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، وشبت فيها النيران بعد سقوطها، ولم ترد حتى الآن تصريحات رسمية حول عدد ضحايا الحادث.

وكانت نيبال شهدت في عام 2016، سقوط طائرة صغيرة على متنها 21 شخصاً، بنيهم أجنبيان، قرب مطار كاتماندو غربي البلاد.

هذه الحادثة تاتي بعدَ سقوطِ طائرةِ ركابٍ تركية صغيرة، الأحد، في إيران خلال رحلتها إلى تركيا، مما أسفرَ عن مقتلِ جميعِ من كانوا على متنها والبالغ عددهم 11 شخصا، وفقا لما أعلنته السلطات الإيرانية.



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