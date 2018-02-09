الصحة العالمية: مليار طفل يتعرضون للعنف في العالم

أخبار الآن | جنيف - سويسرا - (وكالات)

مليار طفل وقاصر في العالم يتعرضون لعنف جسدي أو معنوي أو جنسي أو يعانون من الإهمال.

تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة كشف أن 50 % من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً في العالم يتعرضون للعنف أو الإهمال.

بينما يتعرض نحو 20 % من الأطفال في العالم للعنف الجسدي، ونحو ثلثهم يتعرضون إلى إساءة معاملة معنوية.

المنظمة ذكرت أيضا أن 18 % من الفتيات و8 % من الشبان تعرضوا لعنف جنسي، موضحة أن الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات يدخنون ويشربون الكحول أكثر من أقرانهم ويندفعون نحو المخاطر بصورة أكبر، ويصبحون أكثر عرضة بعد ذلك للأمراض مثل اضطرابات الخوف والاكتئاب والسرطان والإيدز.

ومن المنتظر البحث عن حلول لهذه القضية، خلال مؤتمر يشارك فيه المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس وملكة السويد سيلفيا و30 وزيراً خلال الفترة من 14 حتى 15 فبراير (شباط) المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة تستخدم مصطلح "طفل" للتعبير عن كافة القصر.

وذكر إيتين كروج من المنظمة أن قوانين حماية الطفل مهمة، لكنها غير كافية، قائلاً "نحتاج إلى تغيير الثقافة، يتعين ألا يكون هناك أدنى تسامح مع العنف ضد الأطفال".

وأوضح أنه يمكن للحكومات أن تدعم الآباء في تربية الأطفال، وتعزيز سلوكهم الاجتماعي، وثقتهم بالنفس وتقديم مساعدات مالية في حالة الضرورة للآباء تضمن إدخال أطفالهم المدارس، وتقضي على التوترات في الأحياء التي تعاني من مشكلات.

من باريس الدكتورة جيهان جادو سفيرة النوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة والطفل

اقرأ أيضا:

"العنف العائلي" يطيح بسكرتير موظفي البيت الابيض