الأمم المتحدة تطلب مليار دولار لضحايا العنف في نيجيريا

أخبار الآن | أبوجا - نيجيريا - (أ ف ب)



وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع مليار دولار مخصصةٍ لمساعدة أكثر من ستة ملايين شخص من ضحايا تمرد بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا.

وأكد المنسق الإنساني لنيجيريا ادوارد كالون أن تقديم المساعدة العاجلة للسكان الاشد حاجة ً بات يشكل أولوية فورية.

كما ذكر المسؤول الأممي بأن نداءً لجمع ِ مساعداتٍ بقيمة مليار دولار سنة 2017، تمت تلبيتهُ بمقدار 70 في المئة ما جعله بين الأفضل تمويلا في العالم.



كما من شأن هذه الاموال ان تساعد برامج المساعدة القائمة وتزيد قدرة البنى المحلية في الاستجابة للحاجات البعيدة الامد، بحسب كالون.



وقال خلال تقديمه في ابوجا خطة الاستجابة الانسانية لنيجيريا في 2018 "يتعين توفير 1,05 مليار دولار للاستجابة للحاجات الانسانية ل 6,1 ملايين شخص".



وكانت الامم المتحدة، على غرار منظمات اخرى، حذرت من الاثار السلبية لنقص تمويل الاستجابة الانسانية لمساعدة ضحايا التمرد في نيجيريا.



وخلف تمرد متطرفي بوكو حرام وقمعه من الجيش منذ 2009 ، ما لا يقل عن 20 الف قتيل و2,6 مليون نازح وتسبب بازمة انسانية رهيبة في شمال شرق نيجيريا.



وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري اكد في كانون الاول/ديسمبر 2015 ان المتطرفين هزموا تقنيا وذلك بعد ان استعاد الجيش مناطق كاملة كانوا يسيطرون عليها في شمال شرق البلاد.



لكن التمرد الاسلامي لا يزال يشكل تهديدا مع اعتداءات انتحارية دامية وهجمات على قرى ومواقع عسكرية. وما زالت مناطق عديدة لا يمكن دخولها ولا يتحرك فيها المدنيون الا بحماية عسكرية.



واوضح تقرير المنسق انه رغم المساعدة الوطنية والدولية لا يزال الوضع في شمال شرق نيجيريا "هشا" ويتطلب حلولا بعيدة الامد.



وجاء في التقرير "ان ملايين الاشخاص يعانون انعدام امن غذائي حقيقيا وفي حال حدوث ادنى اضطراب في عملية المساعدة" يمكن ان يصبح وضعهم خطرا. واشار التقرير الى ان 943 الف طفل ممن اعمارهم دون خمس سنوات يعانون سوء التغذية.

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