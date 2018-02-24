ترامب يفرض أعنف حزمة عقوبات ضد كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نضال عمرية)

أعنف حزمةِ عقوبات على كوريا الشمالية كشف عنها البيت الأبيض مؤخرا تستهدف اكثر من 50 شركة دولية للنقل والملاحة البحرية قيل إنها تسمح لبيونغ يانغ بالالتفاف على نظام العقوبات الدولية.

وتقول واشنطن ان هذه العقوبات لها تأثير على كوريا الشمالية من ناحية تقليص الدعم اللازم لبرامجها البالستية ودفعها إلى التفاوض مع كوريا الجنوبية... فهل ستصفع العقوبات نظام كيم جونغ اون وتُثنيه عن احلامه النووية ؟ ..ام تكون خطوة ً اولى نحو مواجهةٍ عسكرية مفتوحة على جميع الاحتمالات ؟

مجرى التنفس الدولي الذي تستنشقُ بيونغ يانغ منهُ اكسجينها يضمحلُ رويدا رويدا...هذا الرجل ولغايةِ هذهِ اللحظة.. يرى ان فرضَ العقوباتِ على نظامِ كيم جونغ اون هو الحلُ الانجح ولو لفترةٍ مؤقتة .. تقولُ واشنطن إنها ..اي العقوبات.. تهدفُ وبالدرجةِ الاولى الى شلِ قدرةِ النظامِ على الحركة ونقلِ النفط والغازِ والفحم في المياه الدولية.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلنَ عن عقوباتٍ جديدة ..قيل انها الأقسى على الإطلاق ضدَ كوريا الشمالية... تستهدفُ 56 شركة دولية للنقلِ والملاحة البحرية.. تسمحُ لبيونغ يانغ بالالتفافِ على نظامِ العقوباتِ الدولية.

وبموجبِ هذه العقوبات صعدت واشنطن من لهجتها ووجهت تحذيرا لكافةِ الشركاتِ العالمية من عواقب وخيمة في حالِ استمرت في مساعدةِ نظامِ كوريا الشمالية على انتهاكِ العقوباتِ الدولية.

وزارةُ الخزانة الامريكية اصدرت مذكرةً استشارية عالمية حولَ ممارساتِ شحنٍ "خادعة" تقومُ بها بيونغ يانغ لتنبيهِ الأشخاصِ من مخاطرِ العقوبات الكبيرة التي سيتعرضُ لها اولئكَ الذينَ يواصلون شحنَ البضائع من كوريا الشمالية وإليها

هذهِ العقوبات الامريكية جاءت بالتزامنِ مع اجواءِ تقاربٍ نادرة بين الكوريتين بسببِ اولمبياد بيونغ تشانغ ..وهذا ما كشفهُ رئيسُ كوريا الجنوبية مون جاي ان خلالَ لقائهِ ايفانكا ترامب حينَ قال إن واشنطن و سول ينبغي أن يستفيدا من المزاجِ الحالي للتقاربِ بين الكوريتين في السعي لنزعِ السلاحِ النووي...



ملفٌ شائك تزدادُ فصوله تعقيدا يوما بعد اخر..خَنقُ بيونغ يانغ اقتصاديا ما زالَ الخيار المفضل للولايات المتحدة.. فهل فعلا سترضخُ بيونغ يانغ للضغوطِ الاقتصادية وتتجهُ نحوَ طاولةِ الحوار ؟ ام ان تلكَ العقوبات لن تثني نظامَ كيم اون عن المضي قدما في هوايتهِ النووية المفضلة ؟

جزءٌ من الاجابة المحَ اليهِ الرئيسُ الامريكي عندما قال إن واشنطن ستضطرُ إلى اللجوءِ للمرحلةِ الثانية واصفا اياها بالصعبةِ للغاية والمؤسفةِ ايضا..من دونِ أن يضيفَ أيَ إيضاحات...فهل قَطعُ جميعِ الطرقِ عن كوريا الشمالية..سيجعلُ جميعَ الطرقِ تؤدي للمواجهة العسكرية ؟

معنا عبر الهاتف من المنامة د. صفوق الشمري مختص في الشؤون السياسية و الامنية

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