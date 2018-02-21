"بيونغ يانغ" تلغي اجتماعا مع نائب ترامب في اللحظة الاخيرة

أخبار الآن | سول- كوريا الجنوبية ( وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نائب الرئيس مايك بنس كان مستعداً للقاء وفد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين على هامش الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، لكن بيونغ يانغ ألغت هذا "الاجتماع القصير" في "اللحظة الأخيرة". بدورها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بنس كان في طريقه للاجتماع مع كيم يو يونغ ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الشرفي للدولة، كيم يونغ نام، لكن الكوريين الشماليين ألغوا الاجتماع الذي كان مقرراً في العاشر من شباط/فبراير قبل ساعتين فقط من موعده.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إنه خلال زيارة بنس لبيونغ تشانغ لمناسبة افتتاح الألعاب الأولمبية "كانت هناك إمكانية للقاء قصير مع قادة الوفد الكوري الشمالي"، وأشارت المتحدثة إلى ان "نائب الرئيس الامريكي كان مستعداً لاغتنام هذه الفرصة من أجل التشديد على ضرورة تخلي كوريا الشمالية عن برنامجَيها غير المشروعَين للصواريخ الباليستية والنووية".

وتابعت أنه "في اللحظة الأخيرة، قرر مسؤولون من جمهورية كوريا الشمالية عدم المضي قدماً في هذا اللقاء". وأردفت: "نحن نأسف لعدم اغتنامهم هذه الفرصة"، من جانبه، قال كبير موظفي بنس، نيك آيرز، في بيان: "ستقف هذه الإدارة أمام رغبة كيم في التستر على نظامهم القاتل بالتقاط صور لطيفة لهم في الألعاب الأولمبية. ربما كان ذلك هو السبب في تراجعهم عن اجتماع أو ربما لم تكن لديهم قط نية خالصة للجلوس والتحدث"..

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