تحطم طائرة وسط إيران على متنها اكثر من 60 راكبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سقطت طائرة ركاب إيرانية اليوم، (الأحد 18 فبراير 2018)، في مدينة أصفهان وسط البلاد، بحسب وسائل إعلام ايرانية.

وقال "راديو زمانه" الإيراني إن الطائرة سقطت في مدينة أصفهان، ولم يُعرف مصير الركاب بعد، أو سبب تحطم الطائرة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت نقلًا عن مسؤولين لم تُسمِّهم؛ أن طائرة ركاب إيرانية اختفت من على شاشات الرادار أثناء رحلة داخلية.

وقال ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطائرة التابعة لخطوط "آسمان للطيران" تحطمت بعد 20 دقيقة من إقلاعها، و100 راكب إيرانيٍّ كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وأشاروا إلى أن الطائرة تحطمت في منطقة "سميرم" الجبلية بمحافظة أصفهان ولا يمكن إرسال طواقم الإسعاف إلى مكان تحطمها.

الى ذلك افاد مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط اسمان في تصريح لوكالة انباء "فارس"، بان الطائرة كانت قد اقلعت من مطار مهراباد في طهران في رحلة الى مدينة ياسوج كبر مدن كهكيلوية وبويراحمد (جنوب غرب ايران) وعند الساعة الثامنة من صباح اليوم اختفت عن شاشات الرادار. وتابع بان الجهات المعنية تتابع القضية علما بان الطائرة تقل 66 راكبا.

وتحطمت الطائرة خلال رحلة داخلية بين مدينة طهران ومدينة ياسوج جنوب غرب إيران.

تحطم طائرة ركاب إيرانية خلال رحلة داخلية