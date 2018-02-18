تحطم طائرة ركاب إيرانية خلال رحلة داخلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحطمت طائرة ركاب إيرانية أثناء رحلة داخلية بين طهران وياسوج وسط إيران بحسب ما افادت وسائل اعلامية ايرانية عدة

وكانت وسائل الاعلام هذه قد افادت عن اختفاء طائرة​ مدنية تعود لشركة خطوط "اسمان" عن الرادار في الساعة الثامنة من صباح اليوم كانت في رحلة من مطار مهراباد ب​طهران​ الى مدينة ياسوج.

وافاد مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط اسمان في تصريح لوكالة انباء "فارس"، بان الطائرة كانت قد اقلعت من مطار مهراباد في طهران في رحلة الى مدينة ياسوج كبر مدن كهكيلوية وبويراحمد (جنوب غرب ايران) وعند الساعة الثامنة من صباح اليوم اختفت عن شاشات الرادار.

وتابع بان الجهات المعنية تتابع القضية علما بان الطائرة تقل 66 راكبا.