تنافس دموي بين جماعة الشباب وداعش في الصومال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ظهر تنافس دموي بين الجماعات المشددة في الصومال حيث يطارد الآن مقاتلو جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مقاتلين منتمين لتنظيم داعش ، بسبب قيام الاخيرة بمطالبة الشركات الكبرى بدفع اتاوات مقابل الحماية ، بحسب أسوشيتد برس.

ويدعم التنافس شكوك بعض المراقبين بأن جماعة الشباب التي تسعى الآن للدفاع عن احتكارها لمضرب الابتزاز على غرار المافيا ، من اجل تمويل هجماتها البارزة ، انجرفت عن هدفها المعلن منذ زمن طويل المتمثل في إقامة جماعة متشددة صارمة.

وعبر مقالات وإصدارات مختلفة لصحيفة النبأ التابعة لتنظيم داعش.. هدد التنظيم جماعة الشباب من مواجهة وشيكة باعتبار فرع تنظيم القاعدة في شرق إفريقيا اتخذ قرارا باستئناف القتال للقضاء على التنظيم في الصومال والذي يأتمر بأوامر أبو بكر البغدادي.

وقال التنظيم في مقالته الأخيرة على الانترنت: في الوقت الذي نسجل فيه هذه الجرائم ، فإننا لا نفعل ذلك كشكوى أو ضعف ، ولكن لتعريف الناس، خاصةً شعبنا في الصومال، ما فعله فرع القاعدة في الصومال ، لأن الاستجابة من التنظيم قادمة.

ويقول موالوا "تنظيم داعش" إن جماعة الشباب تقوم بحركات "استباقية" ، لأنها تخشى من الانشقاقات الجديدة "مثل تلك التي حدثت منذ ثلاث سنوات ، والتي أسفرت عن إنشاء ما يسمى "ولاية الصومال".

مجلة لونغ وورلد التابعة لقوات الدفاع عن الديمقراطية أعلنت تقييما في عام 2015 ، أن جماعة الشباب سرعان ما تحركت لإخماد توسع تنظيم داعش واحتجاز وقتل الهاربين المحتملين.

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