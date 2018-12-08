تعيين هيذر نويرت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تعيين هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية والصحافية السابقة في شبكة فوكس نيوز، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

وقال ترامب من البيت الأبيض إن نويرت التي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي "امرأة موهوبة جدا وذكية جدا".

وقبل الرئيس الأمريكي استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والتي ستصبح نافذة في نهاية العام.

وورد اسم نويرت "48 عاماً" كمرشّحة لتولي المنصب منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وانضمّت نويرت إلى وزارة الخارجية في نيسان/ابريل 2017 حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايك بومبيو، وتمّت تسميتها قائمة بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من آذار/مارس حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وعلى غرار نويرت، فإن هايلي لم تكن تتمتع بخبرة واسعة في السياسة الخارجية عندما تم تعيينها سفيرة لدى الأمم المتحدة، لكنها كانت معروفة في الساحة السياسية على الصعيد الوطني إذ كانت حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية.

ونويرت حائزة إجازة بالصحافة من جامعة كولومبيا وكانت بداياتها التلفزيونية في شبكة "إيه بي سي" ثم "فوكس نيوز" قبل أن تغادر نيويورك إلى العاصمة واشنطن.





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