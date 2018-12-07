واشنطن تعتزم ارسال سفن حربية إلى البحر الأسود

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكرت محطة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تستعد لتوجيه سفن حربية إلى البحر الأسود على خلفية التوتر الكائن بين روسيا وأوكرانيا في بحر أزوف.

وبحسب ما نقلت المحطة عن 3 مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). فإن هذه الخطوات تعتبر ردًا على الأزمة في بحر أزوف بين موسكو وكييف.

وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) من الخارجية، مراسلة نظيرتها التركية للسماح بمرور السفن الحربية من المضائق التركية إلى البحر الأسود، في إطار اتفاقية "مونترو"، بحسب "سي إن إن".

وبموجب الاتفاقية التي تحكم مرور السفن العسكرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، التي أبرمت عام 1936، يجب على الدول التي ليس لديها خط ساحلي على البحر الأسود إخطار تركيا قبل 15 يوما على الأقل من عبور المضيق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن "تنفذ أنشطتها بما يتفق مع شروط اتفاقية مونترو. لكننا لن نعلق على طبيعة مراسلاتنا الدبلوماسية مع حكومة تركيا".

وصرح المتحدث باسم الأسطول السادس كايل راينز، قائلا إن "أسطولنا السادس مستعد دائما للتحرك"، مشيرا إلى أن الأسطول "يجري عملياته بشكل روتيني لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء منطقة عمليات الأسطول السادس، بما في ذلك المياه الدولية والمجال الجوي للبحر الأسود".

وأضاف: "نحتفظ بالحق في العمل بحرية وفقا للقوانين والمعايير الدولية".

يشار إلى أن مواجهة حصلت صباح 25 نوفمبر بين سفنٍ حربية روسية وأوكرانية في بحر أزوف، قالت فيها موسكو إن سفنها تدخلت ضد السفن الحربية الأوكرانية لدخولها المياه الإقليمية الروسية.

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