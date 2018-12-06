اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال مسؤولون أمريكيون الأربعاء إن سبعة من أفراد الجيش الأميركي فقدوا بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية في الأجواء قبالة ساحل اليابان.

من جهته أعلن سلاح المارينز في بيان أنّ الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني في إطار عملية تدريب مقرّرة مسبقاً وأنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية. وفق ما أوردت فرانس برس.

وقال مسؤول أميركي طالبا عدم نشر اسمه إن واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18 بينما كانت الأخرى طائرة من طراز كي.سي-130 التي تعيد تزويد الوقود.

وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش.

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