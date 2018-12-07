البنتاغون يجهز 8 آلاف مقاتل محلي من أصل 40 ألفا في سوريا

أخبار الآن| واشنطن- امريكا (وكالات)

صرح المتحدثُ باسم هيئة الأركان الأمريكية الخميس، بأن الولاياتِ المتحدة بحاجةٍ إلى تدريب من خمسةٍ وثلاثين إلى اربعين ألف مقاتل محلي في سوريا، مشيرا إلى تأهيل عشرين بالمئة منهم.

وقال المسؤولُ العسكري إن هذاَ العدد من المقاتلين المحليين ضروري من أجلِ توفير الاستقرار في مناطق وجودهم داخل سوريا.

ولم يتطرق المسؤول العسكري الأمريكي إلى موعد محدد يتم فيه إجلاء القوات الأميركية الموجودة في سوريا بعد تجهيز هذه القوات التي تعتبرها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ضمانا لاستقرار لمناطق سيطرتها.

وقال المتحدث العسكري الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد في مؤتمر صحفي مع صحيفة "واشنطن بوست" :" نعتقد أن هذا العدد من المقاتلين المحليين ضروري من أجل توفير الاستقرار في مناطق وجودهم داخل سوريا".

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