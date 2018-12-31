نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعد نيوزيلندا من أوائل الدول التي تستقبل العام الجديد بعد جزر الساموا، حيث بدأت الاحتفالات بقدوم العام 2019 هناك.

وأعلنت كبرى مدن أستراليا أنها ستطلق هذه السنة أكبر ألعاب نارية يشهدها خليج سيدني. وتحدثت عن كمية قياسية من الأسهم النارية وألوان ومؤثرات غير مسبوقة ستضيء لمدة 12 دقيقة سماء المدينة أمام مليون ونصف مليون مشاهد متوقعين.

وقال رئيس بلدية سيدني كلوفر مور "إنني واثق أننا سنستمتع بمنظر خليجنا مضاء بشكل لم يسبق له مثيل".

وبما أن الأمم المتحدة أعلنت 2019 سنة للغات السكان الأصليين، سيشهد خليج سيدني عروضا تحتفي بثقافات السكان الأصليين، بما في ذلك لوحات من الأضواء على أعمدة جسر سيدني الشهير.

أما في هونغ كونغ فيتوقع حضور حوالى 300 ألف شخص إلى مرفأ فيكتوريا ليتابعوا الألعاب النارية التي ستستمر 10 دقائق وتطلق من 5 مواقع.



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