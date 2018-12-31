العالم يستقبل عام 2019

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

استقبلت دول حول العالم العام الجديد 2019، باحتفالات ضخمة، فيما تعيش دول أخرى أخر ساعات عام 2018.

وتضمنت الاحتفالات في الدول التي أطل عليها العام الجديد، إطلاقا لألعاب نارية، وعروض متميزة، فيما تستعد دول أخرى لاطلاق شارة البدء بالاحتفالات، تزامناً مع دخول اللحظات الأولى لعام 2019.

واستقبلت كوريا الشمالية، العام الميلادي الجديد، بسلسلة احتفالات تضمنت برنامجا سياحيا يسعى لاستثمار التقدم السياسي الذي حصل في البلاد خلال العام 2018.

وأظهرت لقطات في العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، احتفالات راقصة حضرها عشرات الآلاف من المواطنين، فضلا عن عروض ألعاب نارية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" نقلا عن موقع "سياحة كوريا الشمالية" أن احتفالات رأس السنة في الجارة الشمالية يأتي في إطار برنامج يهدف لجذب السياح الأجانب إلى الدولة المنعزلة.

وأشارت إلى أن البرامج السياحية موزعة على بيونغ يانغ ومناطق سياحية أخرى في الفترة من 29 ديسمبر إلى 5 يناير.

كما استقبلت مدينة سيدني الأسترالية التي يقطنها أكثر من 4 ملايين نسمة، العام الجديد 2019، بعروض مبهرة من الألعاب النارية عند أبرز معالمها مثل دار الأوبرا وجسر الميناء.

وبلغت تكلفة الاحتفال لهذا العام أكثر من 5 مليون دولار، وتعد الأكبر التي يشهدها خليج سيدني، واستمرت لمدة 12 دقيقة.

واستقبلت نيوزلندا العام الجديد 2019 باحتفالات ضخمة، تميزت بعروض مبهرة للألعاب النارية في "سكاي تاور" بأوكلاند.

فيما احتفلت دولة ساموا قبل نيوزلندا بدقائق بدخول العام الجديد، لتكون أول دولة بالعالم تحتفل برأس السنة.

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