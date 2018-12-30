مقتل 15 إرهابياً في عملية مشتركة لفرنسا والنيجر

أخبار الآن | باريس - فرنسا (أ.ف.ب)

قتل 15 إرهابياً على الحدود مع مالي في عملية مشتركة لجيش النيجر وقوة برخان الفرنسية المنتشرة في دول الساحل الإفريقي، وفق ما أعلنت قيادة الجيش الفرنسي وأكدت قيادة الجيش الفرنسي أنها نفذت ضربات جوية ضد متمردين تجمعوا جنوباً على الحدود على مقربة من تونغو.

وقامت قوات من جيش النيجر ومن قوة برخان لاحقاً بإنزال على الأرض، منتشرةً في "مواقع مختلفة"، لتمشّط المنطقة كاملةً "خلال الساعات الـ48 التي تلت". وقتل 15 جهادياً في هذه العملية، كما تم ضبط "20 آلية" و26 قطعة سلاح، بينها رشاشات مع ذخيرتها.

وهنّأت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في تغريدة جيشي البلدين "بالعملية المشتركة الناجحة" في غرب النيجر. وأكدت أن "تعزيز قوة جيوش دول الساحل الخمس مستمر"، في إشارةٍ إلى القوة المشتركة لدول المنطقة، النيجر، ومالي، وتشاد، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، المنتشرة بهدف حماية حدودها. وتعرضت هذه القوة المشتركة لأسوأ هجوم إرهابي في 29 يونيو(حزيران) الماضي في مقرها في مالي.

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