اليونان تفتح الملاجئ للمشردين لحمايتهم من البرد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات البلدية في أثينا إجراءات لحماية الأشخاص المشردين والمجموعات الضعيفة الأخرى في العاصمة اليونانية من الطقس البارد مع انخفاض درجات الحرارة. وقد أمر وزير النقل اليونانى كريستوس سبيرتزيس ببقاء ثلاث محطات مترو بوسط أثينا مفتوحة نهاية الأسبوع لاستضافة المشردين بسبب ظروف الطقس المتجمدة هذا الشتاء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية يوم الأربعاء من أن نظام الضغط العالي من سيبيريا من المتوقع أن يجتاح اليونان يوم الخميس ، مما يجلب درجات الحرارة المنخفضة والثلوج إلى العديد من أجزاء البلاد ، بما في ذلك العاصمة.

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