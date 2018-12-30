إجراءات حازمة ضد من لايدفع الضرائب بفرنسا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (أ.ف.ب)

تتخذ حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات صارمة ضد المسؤولين التنفيذيين الذين يتجنبون دفع الضرائب في فرنسا في إطار جهود تهدف إلى قمع متظاهري السترات الصفر

ويأتي الفحص الدقيق الضريبي الواسع في إطار أحدث جهود ماكرون لدفع الشركات للاستجابة لغضب متظاهري السترات الصفر من غياب المساواة، والتكاليف المرتفعة للمعيشة.

وإلى جانب خفض الضرائب للأسر ذات الدخل المنخفض، حث ماكرون أيضاً الشركات على دفع مكافآت خاصة في نهاية العام للموظفين.



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