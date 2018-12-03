ماكرون يرفض أعمال الشغب في باريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من العاصمة الأرجنتنية عن رفضه لأعمال الشغب التي اجتاحت العاصمة باريس وباقي المدن الفرنسية رافضاً أعمال العنف التي قام بها المحتجون . وأكد ماكرون أن هذه الاحتجاجات لحركة "السترات الصفراء" لا تمت بصلة إلى التعبير عن غضب ضد مشروع معين

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات السبت بلغ 75 ألفا في مختلف أنحاء فرنسا. كما تسببت الاضطرابات في إغلاق 19 محطة لقطارات الأنفاق ومتاجر رئيسية.

وفي الأثناء، تشهد بعض المناطق الباريسية هدوءا حذرا مع انحسار الاحتجاجات. وجرى خلال أعمال الشغب التي حصلت في شارع الشانزليزية بقلب العاصمة الفرنسية إحراق سيارات، وإشعال الإطارات.

فيما اعتقلت السلطات 287 شخصا، وأصيب أكثر من 100.

وبلغت ذروة الاحتقان الشعبي السبت في العاصمة باريس، حيث اشتبك المتظاهرون مع رجال الأمن وأضرموا النيران في المباني والسيارات قرب قوس النصر الشهير وجادة الشانزليزيه قبل أن تمتد المظاهرات والاشتباكات إلى مناطق أخرى.

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