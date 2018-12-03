احتجاجات الأحواز تتسع.. ومتظاهرون يصفون روحاني بـ"الكذاب"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اتسعت رقعة الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الأحواز غربي إيران منذ 24 يوما، وطالب المحتجون فيها بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.

وهتف المحتجون أمام مقر ممثل خامنئي "الجزايري"، ضد حكومة روحاني.

كذلك تظاهر عمال مصنع الصلب في مدينة الفلاحية بالأحواز احتجاجا على عدم استلام رواتبهم منذ أربعة أشهر.

ونظم عمال مصنع السكر في الأحواز أيضا، مظاهرة أمام مقر المحافظة، اعتراضا على عدم استلام رواتبهم الشهرية منذ ثمانية أشهر، حيث هتف العمال:"نقاوم ونموت ولا تنازل عن حقوقنا المشروعة"

من جهة أخرى، تظاهر عمال كلية الفنون في طهران تضامنا مع احتجاجات عمال الأحواز، معلنين الوقوف بجانبهم حتى تحقيق كامل مطالبهم.

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