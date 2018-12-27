السويد تتهم 3 أشخاص بالتخطيط لهجوم إرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهمت السويد ثلاث رجال من وسط آسيا، بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية، كما يواجهون مع ثلاثة آخرين اتهامات بتمويل تنظيم داعش الإرهابي.

ووجه الادعاء العام في السويد، الخميس، هذه التهم، في حين قال مكتب الادعاء في ستوكهولم في بيان، إن "ثلاثة من المشتبه بهم حصلوا على كميات كبيرة من المواد الكيماوية ومعدات أخرى، وقاموا بتخزينها من أجل قتل أشخاص أو إلحاق الضرر بهم، مشيراً إلى أن الجريمة الإرهابية لو نفذت، لألحقت ضرراً كبيراً بالسويد.

وذكر البيان أن الرجال الستة من أوزبكستان، وقرغيزستان، وهما من الجمهوريات السوفيتية السابقة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، في حين لا يزال أحد المشتبه بهم طليقاً، وتم اعتقال الخمسة الآخرين، منذ أبريل/نيسان، بعد عملية للشرطة في سترومسوند.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة، "فرانس برس" عن صحيفة "داغنز نيهيتر" أن مشتبهاً به واحداً على الأقل، كان على اتصال بالمتطرف الأوزبكستاني رحمة عقيلوف، الذي قتل خمسة أشخاص في ستوكهولم في أبريل 2017، دهساً بشاحنة سرقها، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في يونيو 2018.

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