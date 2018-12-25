قتلى بهجوم لبوكو حرام قرب شيبوك النيجيرية



أخبار الآن| كانو - نيجيريا - (ا ف ب)

قتل مسلحون من بوكو حرام شخصين في قرية قريبة من مدينة شيبوك بشمال شرق نيجيريا حيث خطفت نحو مئتي فتاة قبل أربعة أعوام، وفق ما أفاد سكان .

وهاجم المسلحون الاحد قرية سوليما كالاما حيث قتلوا شخصين وأحرقوا منزلهما.

وقال أيوب الامسون المسؤول في شيبوك لفرانس برس "لقد وصلوا سيرا قرابة الساعة الثامنة (19,00 ت غ) وأضرموا النار في القرية وقتلوا شخصين".

وأورد شاهد أن السكان فروا الى شيبوك وقرى مجاورة، لافتا الى ان المسلحون أتوا من غابة سامبيسا التي تعتبر معقلا لهم.

ومنذ خطف فتيات شيبوك في نيسان/ابريل 2014، تعرضت المدينة والقرى المجاورة لها لهجمات متكررة من بوكو حرام.

وأسفرت هجمات الجماعة الارهابية منذ تسعة أعوام عن 27 الف قتيل وشردت مليوني شخص.

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