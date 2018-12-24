إعدام المخطط لـ"تفجيرات 2017" في الصومال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعدمت السلطات الصومالية عبد القادر أبوكار عضو جماعة الشباب الصومالية، والذي يعد العقل المدبر لتفجيرات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة قرابة 40 في العاصمة مقديشو عام 2017.

جماعة الشباب الصومالية تسعى للإطاحة بالحكومة، إلا أنها تفقد السيطرة على الأراضي التي احتلتها، وذلك منذ وصول قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي قبل عشر سنوات إلى الصومال، لكن الجماعى ما زالت تشن تفجيرات من حين لآخر في العاصمة

وسقط 13 قتيلا على الأقل وأصيب 17 في تفجير سيارة ملغومة أعلنت الحركة، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه قرب مقر إقامة الرئيس في مقديشو يوم السبت. هذا وقتلت القوات الحكومية الصومالية 25 من مسلحي الجماعة في عملية أمنية بدعم من القوات الأمريكية، بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، في إقليم "شبيلى السفلي" جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، إن القوات الحكومية تمكنت، بدعم من وحدات أمريكية، من تحييد (قتل) 25 خلال عملية أمنية استهدفت مركزاً عسكرياً لمقاتلي "الشباب" قرب بلدة جندرشي. وأشارت إلى أن الحكومة الصومالية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، "ستواصل دحر الإرهابيين الذين يهددون أمن الشعب الصومالي".

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