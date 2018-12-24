إطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة البلجيكية، أن رجلا أطلق 3 رصاصات على نافذة مطعم في وسط بروكسل، قبل أن يهرب ، دون وقوع إصابات.



وتأتي هذه الحادثة في وقت يواصل فيه "السترات الصفر" احتجاجاتهم في بلجيكا على ارتفاع أسعار البنزين وسياسيات التحالف الحكومي التي زادت من أعباء العائلات المحدودة الدخل، على حد تعبيرهم.



وأفاد شاهد عيان بأن السلاح المستخدم كان بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف.

ولم تفد الشرطة، على الفور، بدوافع منفذ الهجوم أو أية تفاصيل تدل على هويته.

اقرأ المزيد:

مجلة "در شبيغل" ترفع دعوى على صحفي