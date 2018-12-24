مجلة "در شبيغل" ترفع دعوى على صحفي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت مجلة "دير شبيغل" أنها سترفع دعوى قضائية على أحدِ صحافييها السابقين للاشتباه بأنه اختلس تبرّعاتٍ لأيتام سوريين جُمعت بفضلِ مقالٍ له.

وقالت المجلة إنها تملكُ معلوماتٍ تشيرُ إلى أن الصحافي المعروف كلاس ريلوتيوس Klaus Relutius أطلقَ حملة تبرعاتٍ لمساعدةِ ضحايا تحدّث عنهم في أحدِ مقالاته، وجمع المال في حسابه الشخصي

وكتبت المجلة على موقعها الإلكتروني "ستعطي در شبيغل كل المعلومات للنيابة العامة". وأقرّ الصحافي بأنه اختلق قصصا وشخصيات في 12 مقالا. وكشفت الصحيفة هذه القضية الأربعاء بعد استقالة الصحافي البالغ 33 عاما في السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

بعد ذلك، أخذ عدد من القراء يتصلون بالمجلة لمعرفة مصير الأموال التي تبرّعوا بها، والتي ظنّوا أنها ستذهب لأيتام سوريين يعيشون في شوارع تركيا. ووصفت المجلة هذه الحادثة في عددها الصادر السبت بأنها "أسوأ ما قد يحدث مع مطبوعة" متعهّدة "بذل كل ما يمكن لاستعادة صدقيتها" ومقرّة بالضرر الذي تحدثه قضية كهذه على الثقة بها وبالإعلام بشكل عام.

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