موجات التسونامي تضرب حفلا موسيقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفع الى مئتين واثنين وعشرين قتيلا عدد ضحايا موجات تسونامي التي ضربت إندونيسيا إضافة الى مئات الجرحى.

والتقطت الكاميرات موجة ضخمة تضرب حفلا موسيقيا على الشاطئ ، وتبتلع الأشخاص والتجهيزات الموسيقية، واختفى أفراد عدة من فرقة "سيفينتين" لموسيقى البوب، في الحادثة التي وقعت على شاطئ منتجع إندونيسي.

وقال المتحدّث باسم وكالة الحالات الطارئة، سوتوبو بوروو نوغر، وهو في بيان إنّه "في مضيق سوندا قتل 40 شخصاً وأصيب 584 بجروح وهناك شخصان مفقودان"، مشيراً إلى أنّ هناك 3 قتلى سقطوا أيضاً في منطقة سيرانغ.

وبحسب السلطات، فإنّ التسونامي نجم عن ارتفاع المد البحري أكثر من العادة بسبب المحاق (وجود القمر بين الأرض والشمس مما يزيد ارتفاع المدّ)، وتزامن ذلك مع انهيار أرضي حصل تحت سطح البحر، وتسبّب به ثوران بركان "آناك كراكاتوا".

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