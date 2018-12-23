ارتفاع عدد ضحايا تسونامي في إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفع عددُ ضحايا تسونامي في إندونيسيا، إلى مائةٍ وثمانيةٍ وستين شخصاً ومئاتِ الجرحى، وذلك بحسبِ حصيلةٍ جديدة أعلنتها السلطات اليوم الأحد.

ووقع تسونامي بعد انفجارٍ بركاني في إندونيسيا، وتسبب بأمواجِِ مد عاتية ضربت مناطق حول مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة و سومطرة.

وقال سوتوبو بوروو، وهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث، إن العدد الإجمالي للقتلى بلغ 168 وهناك 745 جريحا وثلاثون مفقودا.

ولفت المتحدّث إلى أن الوكالة تجري تحقيقاً وتخشى أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر.

وآناك كاراكاتوا جزيرة بركانية صغيرة برزت فوق سطح البحر بعد حوالى نصف قرن من ثوران بركان كاراكاتوا في 1883.

هذا البركان هو أحد 127 بركاناً ناشطاً في أندونيسا.

وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.

وفي 28 سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.

إقرأ أيضاً:

فقدان 20 مهاجرا وانقاذ تسعة في الجزائر