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بريطانيا تحذر من تفخيخ القاعدة لطائرات من دون طيار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت بريطانيا من هجمات قد تستهدف مطارات وطائرات ركاب مدنية، يعد لها تنظيم القاعدة . 

جاء ذلك بعد إعلان وزير الأمن البريطاني بن والاس، في تصريحات، أن "القاعدة" تحاول استئناف نشاطها، وتدرس شن هجمات واسعة النطاق، تستهدف مطارات دول غربية وطائرات ركاب.

وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع بلبلة عاشها مطار غاتويك، على مدى اليومين المنصرمين، أدى إلى تأخير العديد من الطائرات، بعد أن تم رصد طائرات مسيرة في ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاماً.
 

 

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