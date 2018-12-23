لهذا السبب.. ترامب سيلغي زيارته إلى فلوريدا في عيد الميلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت المتحدثةُ باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب سيبقى في واشنطن خلال عيد الميلاد بسببِ إغلاقِ الحكومة.

ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، وكان من المقررِ أن يسافرَ ترامب إلى فلوريدا مع أسرتِه لقضاءِ عطلاتِ نهاية العام.

لكنه قال يوم الجمعة الماضي، إنه سيبقى في واشنطن ما لم يتوصل مع النواب إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب الإغلاق الجزئي. للحكومة.

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