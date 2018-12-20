العثور على جثث 11 مهاجراً في اسبانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عُثر على جثثِ أحد عشر مُهاجراً في مركبٍ قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا , إضافة الى ثلاثةً وثلاثين شخصاً على قيد الحياة، وذلك حسبما ما أعلن خفر السواحل الإسباني الخميس.

وكان يجري البحث عن هذا المركب "منذ يومين" في بحر البوران، بين الأندلس وشمال المغرب، بحسب ما أوضحت المتحدثة باسم خفر السواحل، مشيرةً إلى أن المهاجرينَ نُـقلوا إلى مرفأِ المرية.

وأفاد المصدر عينه بأنه "ما من مؤشرات" إلى وجود قاصرين بين الأشخاص المتوفين وهؤلاء الناجين الثلاثة والثلاثين (وهم 29 رجلا و4 نساء). ويجري البحث عن ثلاثة مراكب أخرى في المنطقة على متن كلّ منها ما بين 50 و55 مهاجرا.

وباتت إسبانيا هذا الصيف المدخل الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، متقدمة على اليونان وإيطاليا.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في 16 كانون الأول/ديسمبر، وصل 55 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر البحر منذ الأول من كانون الثاني/يناير و744 قضوا في رحلة العبور هذه، وهو عدد أكبر بثلاث مرات من ذاك المسجّل سنة 2017.

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