السجن 40 عاما لكندي خطط لهجمات في نيويورك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أمرت محكمة أمريكية بسجن مواطن كندي 40 سنة بتهمة التخطيط لتفجير قطار أنفاق نيويورك وساحة التايمز بهدف "خلق هجمات 9 سبتمبر الجديدة" دعما لتنظيم داعش.

وبحسب وزارة العدل الأميركية فإن عبد الرحمن البهنساوي البالغ 20 عاما وضع المخطط بالاشتراك مع الأميركي طلحة هارون الذي يعيش قي باكستان والفيليبيني راسيل ساليك الذي يعيش أيضا في بلده.

وأشارت وزارة العدل الأميركية الى ان البهنساوي تمكن من الحصول على معدات لصناعة القنابل ومكان للاقامة قريب من المدينة. من جهته قال المدعي العام الاميركي في نيويورك جيفري بيرمان "لإظهار التزامه بتنفيذ الهجمات، حدد البهنساوي أماكن للتفجير على خريطة مترو نيويورك، واستحصل على مجموعة من المواد المستخدمة في صناعة القنابل. أراد البهنساوي بكلماته خلق "9 سبتمبر جديد".

وكان عبد الرحمن البهنساوي من مدينة ميسيسوغا الكندية قد أقر بذنبه قبل عامين في سبع تهم بجرائم مرتبطة بالارهاب، وذلك بعد اعتقاله في مايو 2016, لكن التهم ضده ظلت سرية حتى تشرين الأول / أكتوبر 2017 الماضي، عندما سعت الولايات المتحدة الأمريكية للقبض على مشاركين آخرين في المخطط.

واستكشف البهنساوي مواقع محتملة لتنفيذ اعتداءات في نيويورك، بينها ملاه ليلية وأماكن أخرى يتجمع فيها الناس بحيث يمكن استهدافهم باطلاق الرصاص عليهم, وكان الموعد المقرر لتنفيذ الاعتداء منتصف عام 2016.

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