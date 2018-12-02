واشنطن تدين تجربة طهران الصاروخية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران، مؤخرا، قائلة إنها تشكل انتهاكا صريحا للحظر المفروض على طهران بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوردت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى يستطيع حمل رؤوسا نووية فضلا عن بلوغ أجزاء من أوروبا ومواقع أخرى في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن التجربة تنتهك قرارا مجلس الأمن رقم 2231، التي تمنع إيران من القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل الأسلحة النووية.

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