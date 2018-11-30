واشنطن تسعى لإدانة صواريخ حماس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مشروع قرار أمريكيّ يُدين إطلاق "حماس" لصواريخ نحو إسرائيل، يحصل على دعم من الاتّحاد الأوروبي، على أن يتمّ التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة. وخلال الأيام الأخيرة، كانت الولايات المتّحدة قد كثّفت الضغوط على الأوروبيين للحصول على دعمهم لهذا النص الذي، إذا ما تمّ تبنّيه، سيُمثّل أوّل إدانة من الجمعيّة العامّة لحماس.

وقال مصدر أوروبي طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس إنّ "الأعضاء الـ28 في الاتّحاد الأوروبي سيدعمون النصّ الأميركي". وقال مصدر آخر إنّ تصويت الأعضاء الـ193 في الأمم المتّحدة يُمكن أن يتمّ بدءًا من الاثنين. ويُشجّع مضمون القرار "المصالحة الفلسطينيّة" ويأمل بأن تكون هناك "خطوات ملموسة" نحو توحيد قطاع غزّة والضفّة الغربيّة "تحت سيطرة السلطة الفلسطينيّة".

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