ترامب يقرر المشاركة في منتدى دافوس الإقتصادي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن البيت الابيض الثلاثاء أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيشارك للسنة الثانية على التوالي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يعقد في سويسرا في نهاية يناير (كانون الثاني) 2019.

وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس سيكون حاضراً على غرار العام الماضي".

أما الوفد الأمريكي فسيضم وزير الخزانة ستيف منوتشين، ووزير الخارجية مارك بومبيو، ووزير التجارة ويلبور روس، حسب ساندرز.

كما أفاد المصدر نفسه أن إيفانكا، ابنة ترامب ومستشارته السياسية، ستكون أيضاً في عداد الوفد مع زوجها جاريد كوشنر مستشار البيت الابيض.

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