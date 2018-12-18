واشنطن: عقوبات جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن كورت فولكر الموفد الأمريكي الخاص الى أوكرانيا الاثنين أن عقوبات غربية جديدة قد تفرض على موسكو قريبا، إثر المواجهة البحرية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.



وقال فولكر في حديث عبر دائرة فيديو مغلقة "هذا الأمر جزء من المحادثات مع نظرائنا في الإتحاد الأوروبي".



وأضاف "يبدو أن فكرة الرد عبر عقوبات إضافية تتقدم. لن أفاجأ في حال حصل هذا الأمر خلال شهر أو شهرين".



وتتعرض روسيا لعقوبات غربية منذ العام 2014 لتورطها في الأزمة الأوكرانية، وقامت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر باعتراض ثلاث سفن حربية أوكرانية قبالة القرم.



واعتبر هذا الحادث الأخطر بين البلدين منذ قيام روسيا عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع الدامي في شرق اوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين اوكرانيين موالين لروسيا.



ومطلع كانون الاول/ديسمبر الحالي ظهرت مؤشرات تهدئة، وأعلنت كييف أن موسكو سمحت جزئيا بالدخول الى بحر آزوف.



إلا أن كييف تطالب الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وبينها منع السفن الروسية من دخول مرافىء غربية.

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