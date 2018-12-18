ماي تعد لاحتمال الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وافقت الحكومة البريطانية الثلاثاء على أن تجعل الاعداد لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق "أولوية"، وسط تزايد المعارضة لمشروع اتفاق البريكست الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي قبل 14 أسبوعا من موعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019. وعقب اجتماع للحكومة، أعلن وزير الدفاع غافين وليامسون وضع 3500 جندي بريطاني بحالة جهوزية تحسّبا "لأي طارئ" من تبعات عدم التوصل الى اتفاق.

إلا أن وزير البريكست ستيف باركلي قال إن الوزراء لا زالوا يأملون في الحصول على تأييد لاتفاق ماي في مجلس العموم في التصويت الذي جرى تأجيله حتى الشهر المقبل. وأضاف أن أية حكومة مسؤولة ستكثف الاستعدادات لخيار مغادرة الاتحاد الاوروبي دون اتفاق في 29 آذار/مارس العام المقبل. وتابع "لقد اتفقنا على أن الإعداد لعدم التوصل إلى اتفاق سيكون أولوية تشغيلية للحكومة .. ولكن أولويتنا الكلية تبقى الحصول على اتفاق".

وأوضح أن الوزارات ستكثف نصائحها للشركات حول أفضل الطرق للاستعداد لهذا السيناريو الذي يخشى الكثيرون أن يكون له تبعات كارثية على الاقتصاد البريطاني. وذكرت الحكومة أنها ستوفر خلال الأيام القليلة المقبلة للشركات مواد ورسائل الكترونية تتعلق بالاستعداد لهذا السيناريو وإرسالها عبر الانترنت إلى 80 الف شخص أو مؤسسة يرجح أن يكونوا الاكثر تضررا.

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