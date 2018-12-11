ماي تؤجل التصويت على اتفاق بريكست

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي ، نيتها تأجيل التصويت على الاتفاق الخاص بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والذي كان مقرراً إجراؤه اليوم الثلاثاء ، وذلك بسبب غياب الأغلبية في البرلمان.

وهدد عشرات النواب المحافظين بالتمرد ضد ماي والتصويت ضد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لندن والاتحاد الأوروبي، مما ينذر بتعرض الحكومة إلى هزيمة كبيرة في التصويت.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الإثنين، إنها ستسعى للحصول على "تطمينات" من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد إرجاء التصويت.

وأكدت أمام البرلمان: "سأذهب للقاء نظرائي في دول أخرى أعضاء...سأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس" مضيفة أنها ستسعى "للحصول على مزيد من التطمينات".

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