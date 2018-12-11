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أوكرانيا توقف حكما عرفيا روسيا

أخبار الآن | موسكو- روسيا (متابعات)

وقع الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، يوم الإثنين، قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتبارا من 1 أبريل من العام المقبل.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بعدما احتجزت روسيا ثلاث سفن أوكرانية بعد إطلاق النار عليها الأسبوع الماضي. ودفعت الواقعة أوكرانيا إلى فرض الأحكام العرفية.

 وكتب بوروشينكو - على حسابه في تويتر -: "قانون أوكرانيا رقم 0206 حول وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا" تم التوقيع عليه"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

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