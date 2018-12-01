الدنمارك تشدد سياستها في مجال الهجرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت الحكومةُ الدنماركية تشديد سياستها في مجالِ الهجرة بعد المفاوضاتِ حول موازنة العام 2019 , مع حليفها الرئيسي الحزب الشعبي المُناهض للهجرة.

من جهتها، قالت وزارةُ المالية في بيانٍ أنه ينبغي بقاء اللاجئين في الدنمارك مؤقتا بدلا من البقاءِ بشكلٍ دائم . هذا ويلحظ قانون الموازنة إعادة تجميع بعضهم قيد الترحيل وطالبي اللجوء الذين لا يمكن إعادتهم إلى وطنهم في أحدِ المراكز في جزيرةٍ مأهولة.

وكان رئيس الوزراء لارس راسموسين قال في وقت سابق من الشهر الحالي "يجب ألا نجعل من اللاجئين مهاجرين"، داعيا إلى فرصة أخرى من أجل "ضمان عودة الناس إلى بلادهم لدى انتهاء المشاكل التي أدت إلى مغادرتهم".

وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، منحت الدنمارك حق اللجوء إلى 1345 شخصا، وتم تقديم نحو 3000 طلب. في تقرير تقدر "إحصائيات الدنمارك" أنه بين عامي 2018 و 2060 ، سيرتفع عدد المهاجرين غير الغربيين إلى 49 في المئة من عدد السكان.

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