إيطاليا تتبنى قانونا لمكافحة الهجرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنت إيطاليا قانونا مثيرا للجدل تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة. ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول, وسيتم تجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية. وكانت الحكومة التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للنظام السياسي، عرضت النص لإجراء تصويت بالثقة عليه في المجلسين.

ولم يشارك 14 من نواب حركة خمس نجوم في التصويت. ويشدد النص السياسة الإيطالية في مجال الهجرة، ويقضي خصوصا بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة مثل "الحماية الخاصة" لمدة عام أو "كارثة طبيعية في البلد الأصلي" لمدة ستة أهشر، بدلا من تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حاليا ل25 بالمئة من طالبي اللجوء ولمدة عامين. كما ينص على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه "خطير". ويسمح القانون باستخدم المسدسات الكهربائية وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.

اقرأ المزيد:

إنقاذ مئات المهاجرين قبالة السواحل الإسبانية